موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.. والقنوات الناقلة

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، حيث تم تحديد الطرفين المتأهلين لمباراة أقوى البطولات الأوروبية.

وتأهل إنتر الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، وذلك بفوزه على ميلان بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور نصف النهائي، بنتيجة 3-1.

أما مانشستر سيتي الإنجليزي، فلحق بـ إنتر إلى النهائي، وذلك بعد اكتساحه ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف دون مقابل في إياب دور نصف النهائي، وذلك بعد التعادل في الذهاب بهدف لمثله.

نهائي سيجمع بين الفريقين لأول مرة في المسابقة، إنتر يبحث عن لقبه الرابع والأول منذ 13 عامًا، أما مانشستر سيتي، فيبحث عن المجد الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

أما عن موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، فتُقام المباراة بين إنتر ومانشستر سيتي، على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية.

القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستُقام في المملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري.

وتُوج مانشستر سيتي الإنجليزي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما فريق إنتر، فتُوج بطلًا لبطولة كأس إيطاليا، كما ضمن الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.