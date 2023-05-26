لأول مرة منذ 6 مواسم.. ليفربول يفشل فى التأهل إلى دورى أبطال أوروبا

فشل فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

وكان مانشستر يونايتد قد حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا رفقة مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد عقب الفوز على تشيلسي بأربعة أهداف لهدف، ليرتفع رصيده عند 72 نقطة في المركز الثالث.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة بعد تعادله في الجولة الماضية مع أستون فيلا بهدف لكل فريق.

ولن يتواجد ليفربول في دوري أبطال أوروبا لأول مرة تحت قيادة يورجن كلوب منذ موسم 2017-2018.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي يخوض فيها محمد صلاح منافسات الدوري الأوروبي مع ليفربول.

وهي المرة الثانية التي يخوض فيها ليفربول منافسات الدوري الأوروبي مع يورجن كلوب، بعد موسم 2015-2016 والذي تأهل فيه إلى المباراة النهائية أمام إشبيلية.