12 ألف قضية سرقة تيار كهربائى و1752 مخالفة خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1752 قضية متنوعة في مجال المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، و12243 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 95 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 130 قضية متنوعة، وضبط المخالفات، أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مبان، ومحلات دون ترخيص»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.