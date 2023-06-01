الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

7.1 زيادة في أعداد بؤر التحصينات بلقاح الحمى القلاعية لعام 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2022، ومن أهم مؤشراتها ما يلي: 
   أولاً: الماشية

1) إصابات الماشية: 
       
•  بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 93 بــؤرة 
   عام 2022 مقابل 36 بؤرة عام 2021 وذلك بنسبـة زيادة قدرها 3‚158٪.
• بلغت الإصابة بمرض الجــلد العقــدى 6 بــؤرة عام 2022 مقـابـــــــل 16 بــــؤرة عـــــــام ٢٠21 بنسبة إنخفاض قــدرهــــــا 5‚62٪.

2) تحصينات الماشية والحيوانات:

• بلغــــت أعـــــداد تحصينات لقـــــاح الحمــى القلاعيـة ثلاثـى العــترة للماشـية والحيوانـات 5‚9 مليـون حالة عام 2022 مقابل 9‚8 مليون حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرهــــــا 1‚7٪.

3) علاج الماشية والحيوانات: 

• بلغــت أعـــداد الماشـــية والحيوانـــات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 690 ألف حالة عام 2022 مقابل 686 ألف حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6‚0٪.

ثانيا: الدواجن:

1) إصابات الدواجن:
•  بلغت عــــدد بــؤر إصــابة الدواجــن بمـرض أنفلونـزا الطيـــور  70 بــؤرة عام 2022 مقابل 65 بـــؤرة عــام 2021 بنســـبة  زيادة قدرهـا 7‚7 ٪ .

2 (علاج الدواجن:
•  بلغـــــت أعــــــداد الدواجـن التي تــــم علاجـها مــــن الأمــراض الباطنـة 8‚1 مليــون حالــة عــــــام ٢۰22 مقابــل 7‚1 مليـون حالــــة عام 2022 بنسبـــة زيادة قدرها 7‚5٪.

ثالثا: التلقيح الصناعي:

• بلغـــت أعداد الماشية والحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 421 ألف رأس عـام 2022 مقابــل 350 ألف رأس عـام 2021 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 4‚20٪.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزى للتعبئة مرض الحمى القلاعية مرض الجلد العقدي حمي القلاعية تحصينات الماشية المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة

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