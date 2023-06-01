تفاصيل اجتماع الملا وسويلم لبحث توفير احتياجات المياه لمشروعات البترول

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، بحضور مسئولي الوزارتين، وذلك لبحث التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لمشروعين من مشروعات وزارة البترول الجارى تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة، وهما مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط التابع لشركة أنوبك ومصنع إنتاج الميثانول بدمياط أحد مشروعات إنتاج البتروكيماويات .

واكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بداية الاجتماع، أن قطاع البترول يولى أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية انطلاقاً من رؤيته الشاملة والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركناً أساسياً فيها، لافتاً إلى أن تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات والمعروفة بإسم “ZLD” جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع، للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه واستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات بما ينعكس على تقليل استخدام المياه، وبما يؤكد مدى حرص وزارة البترول بشكل عملى على الحفاظ على الموارد المائية.

وأضاف الملا أن المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والرى هي مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط من المشروعات القومية التي تخدم أهالينا في صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محلياً من على أرض الصعيد ويعد مثالا إيجابيا على تعظيم المكون المحلى في المشروعات بما يسهم فى أعلى تقليل الأعباء الدولارية للاستيراد، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً الاستمرار في تنفيذ مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط كأحد المشروعات التي تعمل على تعظم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفر منتجات ذات عائد اقتصادى مميز .

كما أكد الملا أن الوزارة تعمل باستمرار على إتاحة كافة الدراسات والبيانات اللازمة لوزارة الموارد المائية والرى، بشأن آبار ومصادر المياه والتي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول، مؤكدا العمل على توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن.

من جانبه أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مشروعات وزارة البترول من المشروعات القومية وأن استخدامات المياه في هذه المشروعات التابعة للوزارة يعطى قيمة اقتصادية كبيرة تعود على الدولة والاقتصاد ككل ، موضحاً أن وزارة الموارد المائية والرى تعمل بشكل حثيث على كفاءة إدارة مصادر المياه والمياه الجوفية غير المتجددة، مثمنا أهمية جهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير البيانات عن مصادر المياه والآبار لوزارة الموارد المائية الرى، ولفت إلى أن المشروعات البترولية دوما ما يتم تنفيذها وفق دراسات بيئية واقتصادية سليمة وفق ما يتم رصده خلال إعطاء التراخيص اللازمة لها فيما يتعلق بالمشروعات فى السواحل.

وكلف الوزيران خلال الاجتماع فريقى العمل من الوزارتين بسرعة الانتهاء من البروتوكول المشترك بشأن الترخيص باستخدامات موارد المياه لمشروعى مجمع إنتاج السولار بأسيوط وإنتاج الميثانول بدمياط لتوقيعه في أقرب وقت ممكن.

شارك في الاجتماع كل من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندسة هالة قاسم مساعد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد بدر رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ومن وزارة الموارد المائية والري المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى والمهندس أشرف فريج بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الرى.