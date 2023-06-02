مصطفى الشيمي يوقع عقد روايته الجديدة مع دار الشروق

وقع الروائي والقاص مصطفى الشيمي عقد روايته الجديدة مع أميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق للنشر والتوزيع.

وقال مصطفى الشيمي عن كتابه الجديد: سعيد بالتعاقد مع دار الشروق لنشر روايتي الجديدة في أدب اليافعين، تحتل الكتابة لليافعين جزءًا كبيرًا من مشروعي الأدبي، ولا تقل أهمية عندي عن أدب الكبار على خلاف النظرة السائدة له بوصفه أدب "أقل أدبية" من أدب الكبار.

وأضاف لـ"الدستور": “الرواية مكتوبة لليافعين، لكنني أعتقدُ أنها قادرة على كسر التصنيف العمري وأن تقرأ ابتداء من عمر 10 سنوات إلى 100 عام؛ آمل أن تفوز بقلوب الصغار والكبار معًا، مثلما فعلت بعض العلامات الكبرى في أدب الطفل”.

وتابع: “تؤسس الرواية عالمها الغرائبي من الثقافة العربية، لتخلق فانتزيا مبتكرة لكنها ابنة هذا التراث. وتمثل الرواية الخلفية الدرامية لواحدة من أعظم الشخصيات الخيالية في تاريخ الأدب والثقافة العربية، إن لم تكن الشخصية الأعظم والأكثر تأثيرًا”.

أما عن مصطفى الشيمي فهو أديب مصري شاب صدرت له أعمال أدبية منها رواية حي ، دار العين للنشر،2014، رواية سورة الأفعى، منشورات الربيع 2017، مجموعة بنت حلوة وعود، منشورات الربيع 2016، مجموعة مصيدة الفراشات، الهيئة العامة لقصور الثقافة 2017، مجموعة هكذا تكلم الذئب، منشورات الربيع، 2019، القط الأسود (رواية لليافعين)، مؤسسة كتارا الثقافية،2021.

حصل على العديد من الجوائز منها القائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية للمسرح عن مسرحية للأطفال شبيك لبيك أيها الجني، دورة 2020، جائزة كتارا للرواية العربية عن القط الأسود، فرع الفتيان، دورة 2019، القائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية للمسرح عن مسرحية ملك في مدينة العجائب للأطفال، دورة 2019، جائزة منشورات إبيدي لأدب الطفل عن قصة الأرنب هو الثعلب، دورة 2019، القائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية للمسرح عن مسرحية القفص الذهبي للأطفال، دورة 2018، القائمة القصيرة لجائزة ساويرس (الدورة رقم 13، 2017) عن رواية سورة الأفعى.