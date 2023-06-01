رئيس جامعة المنوفية في زيارة لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بالإمارات

شارك الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، في الزيارة التي تم تنظيمها إلى أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية والذي يُقام بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة وحضور عدد كبير من الجامعات الروسية والعربية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالأكاديمية الرائدة عالميًا في الأبحاث العلمية الخاصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك والتى تهدف إلى تطوير وتعميم العلوم والثقافة الفلكية والفضائية في الوطن العربي عامة وفي دولة الإمارات خاصة، كما تساهم الأكاديمية فى خدمة وتوعية المجتمع في جميع مجالات علوم الفضاء.

وتفقد رئيس الجامعة بمرافقة الوفد أقسام ومعارض الأكاديمية التى تضم القبة الفلكية ومعرض الفلك ومعرض الفضاء ومعرض الكون في القرآن الكريم والمرصد الفلكي والحديقة الكونية.