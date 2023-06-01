الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة المنوفية في زيارة لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بالإمارات

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

شارك الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، في الزيارة التي تم تنظيمها إلى أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية والذي يُقام بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة وحضور عدد كبير من الجامعات الروسية والعربية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالأكاديمية الرائدة عالميًا في الأبحاث العلمية الخاصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك والتى تهدف إلى تطوير وتعميم العلوم والثقافة الفلكية والفضائية في الوطن العربي عامة وفي دولة الإمارات خاصة، كما تساهم الأكاديمية فى خدمة وتوعية المجتمع في جميع مجالات علوم الفضاء.

وتفقد رئيس الجامعة بمرافقة الوفد أقسام ومعارض الأكاديمية التى تضم القبة الفلكية ومعرض الفلك ومعرض الفضاء ومعرض الكون في القرآن الكريم والمرصد الفلكي والحديقة الكونية.

اتحاد الجامعات العربية اكاديمية الإمارات العربي الإمارات العربية المتحد الإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة التربية والتعليم الأهلية

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