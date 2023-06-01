تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفتية وتغيب 275 طالبًا وطالبة

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء 26 ألفًا و252 طالبًا وطالبة، امتحانات الدبلومات الفنية، وتغيب عن أداء الامتحان 275 طالبًا وطالبة.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال الامتحانات، مشددًا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وتواصل من غرفة العمليات الرئيسية بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة أعمال الامتحانات.

وأكد عبدالله، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، حيث أدى 26 ألفًا و252 طالبًا وطالبة امتحان الدبلومات الفنية اليوم في مادتيّ الرسم الفني بالتعليم الصناعي، ومادة تربية نحل بالتعليم الزراعي ومادتي سيكولوجية التسويق والخدمة وقوانين عمل بالتعليم الفندقي، ومادتي مبادئ قانون وقوانين عمل بالتعليم التجاري.