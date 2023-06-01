الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بيضربهم بـ "الكرباج".. القبض على المتهم بالتحرش بالفتيات فى الدقهلية

تحرش
تحرش

رصدت الأجهزة الأمنية على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدي على المواطنين بالضرب مستخدماً "سوط" والتحرش بالفتيات بمحافظة الدقهلية.

بالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية محافظة الدقهلية

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