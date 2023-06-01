برلماني: لا مجال للواسطة أو المحسوبية في عهد الرئيس السيسي

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أكد فيها حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسئولياتهم بكفاءة، في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري بالتركيز على تطوير العنصر البشري والاهتمام بالإنسان والعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وطالب عبد الحميد، في بيان، الحكومة بالالتزام التام بهذه التصريحات المهمة من الرئيس السيسى التى تكفل احداث تغييرات حقيقية وجذرية لتحديث وتطوير الجهاز الإدارى بالدولة وتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر خاصة فى إطار الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف الرقمنة فى مختلف المؤسسات بالدولة.

وأكد أن حرص الرئيس السيسي على متابعة جانباً من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يطمئن جميع المتقدمين على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية فى عملية الاختيار وأن الكفاءة هى المعيار الرئيسى لاختبار افضل العناصر من بين المتقدمين.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير بمثل هذه الملفات لطمأنة المواطنين بأنه لاتوجد واسطة أو محسوبية فى عملية الاختيار فى مختلف الوظائف التى يتم شغلها بمختلف المؤسسات بالدولة، مؤكداً أن الرئيس السيسى نجح فى القضاء على مثل هذه الظواهر السلبية وأنه لا مجال للواسطة أو المحسوبية فى عهد الرئيس السيسى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد جانباً من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزيـر الـدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين، ومـا حققوه مـن نتـائـج أثناء تـأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفـة حـتـى وصـولهم إلى مرحلة الاختبار النهائي.