الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

31 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا بـ "ثقافة المنوفية" خلال أسبوع

أنشطة ثقافة المنوفية
أنشطة ثقافة المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تنظيم 31 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا بـ 17موقعًا ثقافيًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بإجمالي 886 مستفيدًا وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 31 مايو الماضي، يأتي ذلك في ضوء الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات الثقافية للارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.

وأشار أحمد فوزي، مدير مديرية الثقافة بالمحافظة، إلى أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية نظمت تلك الأنشطة الثقافية بالتعاون مع مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وعدد من الجهات المعنية، وذلك بهدف تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم والرعاية الشاملة لهم، فضلًا عن اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

وأشاد محافظ المنوفية، بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكل الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.

أسبوع الاهتمام المشترك اكتشاف المواهب الإجتماع إجمالي ابراهيم أحمد أحمد فوزي

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