مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6-2023 في الدوري المصري وكأس العالم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة حرس الحدود ضد أسوان، ومباراة إنبي ضد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة شتوتجارت ضد هامبورج في مباراة تحديد الفريق الذي سيهبط لدوري الدرجة الثانية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- حرس الحدود X أسوان: على استاد "المكس"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

- إنبي X غزل المحلة: على استاد "بتروسبورت"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة

- جامبيا X أوروجواي: في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

- الإكوادور X كوريا الجنوبية: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium وقناة beIN Sports HD 1 English.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- شتوتجارت X هامبورج: على ملعب "مرسيدس بينز أرينا"، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مباراة تجنب الهبوط لدوري الدرجة الثانية لهذا الموسم.