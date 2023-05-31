الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا قال أوسوريو للاعبين في غرف خلع الملابس بعد مباراة الطلائع؟

أوسوريو
أوسوريو

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين بعد انتهاء مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي انتهت بفوز الزمالك 2/ صفر في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، والمؤجلة من الأسبوع 23 للدوري الممتاز لكرة القدم.

‏ووجه أوسوريو الشكر للاعبين بعد الفوز بهدفين واقتناص 3 نقاط غالية، مشيدًا بأدئهم والروح العالية التي ظهروا بها خلال اللقاء، كما أشاد أوسوريو بخط الدفاع وتألقه في تنفيذ التعليمات والحفاظ على شباك المرمى نظيفة مع الحارس محمد صبحي، موجهًا الشكر لبعض اللاعبين خاصة مصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) وتكوينهم جبهة قوية ناحية اليسار وهى مفتاح أهداف الفريق في المباريات الأخيرة.

‏وأبدى أوسوريو سعادته بأداء كل اللاعبين ونجاحهم في تنفيذ خطة اللعب الجديدة في مباريات الجيش رغم اعترافه بوجود بعض الأخطاء في الأداء التي يرى أوسوريو أنها أخطاء عادية وسيعمل على علاجها خلال التدريبات المقبلة للوصول لأفضل أداء في مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري يوم الاثنين القادم بالدوري.

‏وانتقد المدير الفني للزمالك أداء بعض اللاعبين لاحتفاظهم بالكرة كـ سيف الدين الجزائري وأحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنهما من أفضل اللاعبين، مطالبهم بالسرعة في الأداء مع تسليم سهل للكرة، والتحرك بشكل صحيح، فيما تعهد اللاعبون بتقديم عروض أفضل ونتائج طيبة فيما من مباريات قادمة.

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو طلائع الجيش جلسة أوسوريو مع اللاعبين الفوز على طلائع الجيش

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