الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انسحاب الإسماعيلي من مباراة المقاولون بسبب "ضربة جزاء"

الإسماعيلي والمقاولون
الإسماعيلي والمقاولون العرب

شهدت مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي المقامة حاليًا في الدوري الممتاز انسحاب لاعبي الدراويش من اللقاء؛ اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل.

واعترض لاعبو الإسماعيلي على احتساب ركلة الجزاء قبل أن يقرروا الانسحاب، وتوقفت المباراة قرابة 18 دقيقة.

ومنح حكم المباراة وقتًا للاعبين للعودة إلى المباراة، وفي حال عدم العودة يتم إلغاء اللقاء واحتساب نقاطها لصالح المقاولون العرب.

وتراجع لاعبو الإسماعيلي عن الانسحاب قبل أن يتم استكمال المباراة، وتُحتسب الركلة التي سجلها جون أوكلي مهاجم المقاولون العرب في الدقيقة 79.

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

افتتح عمر فتحي كاستيلو النتيجة لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 17، قبل أن يدرك فراس شواط التعادل في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

الاسماعيلى المقاولون العرب الدورى المصرى انسحاب لاعبي الإسماعيلي

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