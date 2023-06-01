على طريقة مباراة فيوتشر وإنبى.. تعادل مثير بين الإسماعيلى والمقاولون فى الدورى

خطف فريق الإسماعيلي نقطة ثمينة بتعادله مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري لكرة القدم.

وشهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة للجدل والتي كانت تشبه مباراة إنبي وفيوتشر منذ أيام في كأس مصر، بعد انسحاب لاعبي الإسماعيلي للاعتراض على احتساب ركلة جزاء.

وتوقفت المباراة لمدة 18 دقيقة، قبل أن تُستكمل حتى الدقيقة 115.

وتقدم المقاولون عن طريق عمر سافيولا في الدقيقة 17، قبل أن يدرك فراس شواط التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 79 سجل جون أوكولي الهدف الثاني للمقاولون، قبل أن يدرك محمد الشامي التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 19 من الوقت الإضافي للشوط الثاني.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر.



أحداث الشوط الأول

الإسماعيلي بدأ المباراة بقوة، وأرسل أحمد مدبولي تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمد الشامي بتسديدة على الطائر وتصدى لها الحارس محمود أبو السعود بثبات.

في الدقيقة التاسعة عمر فتحي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها جون أوكلي برأسية قوية ولكن ارتدت من العارضة.

وجاء هدف المقاولون العرب الأول، من تمريرة أرسلها أحمد عاطف من جهة اليمين استلمها عمر فتحي داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

وجاء هدف الإسماعيلي من هجمة سريعة لفريق الإسماعيلي انطلق أحمد مدبولي بالكرة ثم مررها للاعب فراس شواط داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس أبو السعود لداخل الشباك.

أحداث الشوط الثاني

بدأ الإسماعيلي الشوط الثاني بقوة، وأرسل كريم عرفات تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وحولها فراس شواط برأسية قوية تصدى لها الحارس محمود أبو السعود.

وفي الدقيقة 59 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بداعي وجود خطأ على اللاعب محمد الشامي ضد اللاعب أحمد عاطف داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من تقنية الفيديو.

وتوقفت المباراة بسبب خروج لاعبي الإسماعيلي من أرضية الملعب للاعتراض على حكم اللقاء.

واستمرت المباراة متوقفة قرابة 18 دقيقة قبل أن تُستأنف ويتم احتساب ركلة الجزاء والتي سجلها جون أوكلي لاعب المقاولون.

الإسماعيلي كثف هجومه بعد ذلك، وسدد عمر الساعي من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمود أبو السعود بصعوبة لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

كريم عرفات أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وشتتها الحارس أبو السعود ثم تابعها عمر الساعي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها المدافع فاروقا نور الدين.

ونجح الإسماعيلي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 19 من الوقت بدل من الضائع بعدما أرسل عماد حمدي تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء حاول الحارس محمود أبو السعود تشتيت الكرة ولكن وصلت لمحمد الشامي الذي سدد الكرة في المرمى.