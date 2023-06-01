الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"تنفيذى الأهلى": ننتظر قرار اللجنة الفنية لتحديد عدد الجماهير فى مباراة الوداد

سعد شلبي المدير التنفيذي
سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، آخر المستجدات بشأن زيادة أعداد الجماهير في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

 

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية، إن جمهور الأهلي له مذاق خاص ودور هام في حسم المباريات الكبيرة، موضحًا أن 72% من الجماهير يشجعون الأهلي وفقًا لمركز بصيرة، كما أن الأهلي هو أكثر الأندية شعبية داخل موطنه على مستوى العالم وفقًا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

 

وواصل أنه تم طرح 20 ألف تذكرة لجماهير الأهلي في الساعات الماضية ونفذت فورًا، ويوجد تنسيق كامل لزيادة الأعداد بعد طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حضور السعة الكاملة.

 

وأكد أن الأهلي بصدد الإعلان عن رحلات للجماهير من أجل دعم الفريق أمام الوداد المغربي في مواجهة الإياب.

 

وأتم تصريحاته موجهًا التهنئة إلى مجلس إدارة الأهلي وجماهيره وأعضاؤه على افتتاح الفرع الجديد بالتجمع الخامس، موضحًا أنه تم دعوة مجالس إدارات الأهلي السابقة ورموز الرياضة المصرية لحضور الافتتاح. 

سعد شلبي الاهلى الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا

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