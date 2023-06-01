الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية تعلن تفعيل برنامج التطويف المركزي لموسم الحج

موسم الحج
موسم الحج

  أعلنت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالسعودية، تفعيل برنامج التطويف المركزي لموسم الحج.
وقال مدير عام شؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس، إن البرنامج يعد خدمة إرشادية وتوعوية لضيوف الرحمن لمساعدتهم في تأدية مناسك الحج بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن البرنامج يضم 160 مطوفا مؤهلين شرعيا للتعامل مع ضيوف الرحمن، واستقبال قاصدي المسجد الحرام وتطويفهم طواف القدوم حول الكعبة وبين الصفا والمروة وتقديم الإرشادات الصحيحة لهم. 

- تعليمات بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى السعودية خلال موسم الحج 

علي الجانب الأخر، كانت قد أصدرت المملكة العربية السعودية بعض التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 2023/1444 ، فقد أصدرت مصر للطيران تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر  بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشير زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة،  اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيه 2023.

وحددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبني الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة وذلك بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023 ، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن  من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو.

السعودية موسم الحج برنامج التطويف ضيوف الرحمن المسجد الحرام مناسك الحج

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

"الزراعة" فى 9 سنوات.. الرئيس السيسى يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

رجوى آل سيف.. أبرز المعلومات عن الملكة المستقبلية في لأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة