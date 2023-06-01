السعودية تعلن تفعيل برنامج التطويف المركزي لموسم الحج

أعلنت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالسعودية، تفعيل برنامج التطويف المركزي لموسم الحج.

وقال مدير عام شؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس، إن البرنامج يعد خدمة إرشادية وتوعوية لضيوف الرحمن لمساعدتهم في تأدية مناسك الحج بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن البرنامج يضم 160 مطوفا مؤهلين شرعيا للتعامل مع ضيوف الرحمن، واستقبال قاصدي المسجد الحرام وتطويفهم طواف القدوم حول الكعبة وبين الصفا والمروة وتقديم الإرشادات الصحيحة لهم.

- تعليمات بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى السعودية خلال موسم الحج

علي الجانب الأخر، كانت قد أصدرت المملكة العربية السعودية بعض التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 2023/1444 ، فقد أصدرت مصر للطيران تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشير زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة، اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيه 2023.

وحددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبني الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة وذلك بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023 ، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو.