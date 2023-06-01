محافظ أسوان يتفقد دفعة جديدة من معدات وسيارات منظومة النظافة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد دفعة جديدة من معدات وسيارات منظومة النظافة، والتى تم توريدها للمحافظة بواقع 7 سيارات قلاب سعة 5 طن، بجانب 2 سيارة فنطاس مياه بسعة 4 م3، وهى التى تأتى ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جارى إستكمال توريدهم مرحلياً ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه.

وخلال مشاهدته للتجربة العملية لتشغيل السيارات الجديدة برفقة الدكتورة غادة أبو زيد ، وأيضاً المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة.

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أننا عازمين بكل جدية وإصرار لدعم منظومة النظافة الجديدة بكافة السيارات والمعدات المختلفة التى تساهم فى إنجاح المنظومة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة ، لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى ، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ، وأيضاً المصريين ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تمتلكها عاصمة المشاتى.

ولفت محافظ أسوان إلى أنه يتم تطبيق سياسة الثواب والعقاب بإثابة المتميزين ، ومعاقبة المقصريين ، وهو الذى يتكامل مع إجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها حتى يتسنى الحفاظ على هذه السيارات والمعدات من أى أعطال مستقبلية ، ولكى تعمل بالكفاءة والجودة المطلوبة.

محافظ أسوان