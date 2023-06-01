الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران القوصية: ليكن الله النور والعلامة البارزة في حياتنا وبيوتنا

الكنيسة
الكنيسة

وجه الأنبا مرقس، مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، رسالة فى عيد دخول يسوع ارض مصر، والذي يحتفل الأقباط بعيد العائلة المقدسة اليوم.

وقال مطران القوصية في نص رسالته، «في هذا اليوم تعيد كنيستنا القبطية عيد دخول يسوع مع عائلته المقدسة الى أرضنا وبيوتنا ارض مصر ليكن الله هو النور والعلامة البارزة في بيوتنا وحياتنا، فليكن هو الحاضر الذي يقوي ارادتنا على عمل ما يرضيه الذي يرشدنا لكي نتخذ القرارات والاختيارات التي توافق صلاحه، بركة العائلة المقدسة تكون معنا ومعكم».

- مسار الرحلة

سارت العائلة المقدسة من بيت لحم إلى غزة حتى غرب العريش بـ 37 كم، ودخلت مصر عن طريق صحراء سيناء من الناحية الشمالية من جهه الفرما الواقعة بين مدينتي العريش وبورسعيد.

ودخلت العائلة المقدسة مدينة تل بسطا  بالقرب من مدينه الزقازيق بمحافظة الشرقية وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 100 كم من الشمال الشرقى، وفيها انبع السيد المسيح عين ماء وكانت المدينة مليئة بالأوثان، وعند دخول العائلة المقدسة المدينة سقطت الأوثان على الأرض فأساء أهلها معاملة العائلة المقدسة فتركت العائلة المقدسة تلك المدينة وتوجهت نحو الجنوب.

تم اتجهت نحو الجنوب حتى وصلت بلدة مسطرد منطقة المحمة وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 10 كم تقريبًا، وكلمة المحمة معناها مكان الاستحمام وسميت كذلك لأن العذراء مريم أحمت هناك السيد المسيح وغسلت ملابسه وفى عودة العائلة المقدسة مرت أيضًا على مسطرد وانبع السيد المسيح، نبع ماء لا يزال موجودًا إلى اليوم.

ومن مسطرد انتقلت شمالاً إلى بلبيس التابع لمحافظة الشرقية وتبعد عن مدينة القاهرة حوالي 55 كم تقريبًا، واستظلت العائلة المقدسة عند شجرة عرفت باسم شجرة العذراء مريم ومرت العائلة المقدسة على بلبيس أيضا في رجوعها.

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