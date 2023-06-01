"القاهرة الإخبارية" تبرز تصريحات الرئيس الأمريكي عقب الموافقة على رفع سقف الدين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب موافقة أعضاء مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون من الحزبين لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وذلك قبل خمسة أيام فقط من الموعد النهائي لتجنب تعثر كبير في السداد.

- أبرز تصريحات بايدن حول رفع سقف الدين

- الليلة، اتخذ مجلس النواب خطوة حاسمة إلى الأمام؛ لمنع التخلف عن السداد وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي الذي حققته بلادنا.

- لقد كنت واضحا فالطريق الوحيد للمضي قدما هو توصل الحزبين لحل وسط، يحظى بدعم كلا الطرفين وهذا الاتفاق يلبي ذلك.

- أحث مجلس الشيوخ علي تمرير مشروع سقف الدين في أسرع وقت ممكن؛ لكي يصبح قانون، لمواصلة بناء أقوى اقتصاد في العالم.