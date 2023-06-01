تراجع قيمة "تويتر" بمقدار الثلثين منذ استحواذ إيلون ماسك عليه

تراجعت قيمة تويتر بحوالي الثلثين منذ أن استحوذ إيلون ماسك على الشركة في أكتوبر 2022 ، وقد اعترف بذلك أحد المستثمرين الخارجيين المتبقيين لشركة التواصل الاجتماعي.

وقالت شركة فيديليتي ، مديرة الأصول التي امتلكت حصة في تويتر تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار بعد أن استحوذت شركة إيلون ماسك على الشركة مقابل 44 مليار دولار، في ملف شركة إن حصتها الآن تبلغ أقل بقليل من 6.6 مليون دولار. وهذا من شأنه أن يقدّر قيمة الشركة الإجمالية ، التي يطلق عليها الآن رسميًا X Holdings" Corp" بعد مشروع إيلون ماسك المبكر "X.com" ، بمبلغ 14.75 مليار دولار فقط.

وكشف الصندوق عن ممتلكاته في تقريره ربع السنوي عن أداء صندوق النمو القيادي ، الذي يستثمر في مجموعة من الشركات في الولايات المتحدة وحول العالم ، مع التركيز على أسماء الأسر ذات التقييمات المستقرة.،كما أنها تمتلك 386 مليون دولار في شركة SpaceX الخاصة بصواريخ إيلون ماسك ، و 849 مليون دولار أخرى في Tesla ، والتي يتم تداولها علنًا.

- أهمية تقييم تويتر

ويعتبر تقييم تويتر ذا أهمية خاصة لموظفي الشركة ، الذين تم توظيف العديد منهم أثناء تداولها علنًا مع تعويضات تضمنت خيارات الأسهم.،عرض ماسك تقييم هذه الخيارات بنحو 20 مليار دولار في مارس ، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال ، وهو قبول بأن قيمة الشركة قد انخفضت بمقدار النصف على الأقل منذ توليه المنصب.

جاء هذا التقييم مع حافز لماسك لتقليل التقدير ، ومع ذلك ، لأنه كلما كان أعلى ، زادت تكلفة أجور الموظفين. وعلى النقيض من ذلك ، فإن الإخلاص ليس لديه مثل هذا الدافع لتخفيض التقييم أكثر.

ومنذ توليه موقع تويتر في عام 2022 ، أجرى ماسك موجة من التغييرات على نطاق نادر بالنسبة لشركة بحجم وتأثير الشبكة الاجتماعية.

وقام البعض بخفض تكاليف الشركة ، بما في ذلك أكثر من 10 موجات من تسريح العمال ، مما أدى إلى خفض عدد موظفيها بأكثر من 70٪ وتحركًا إلى التخلف عن سداد الإيجارات في المكاتب حول العالم. في لندن ، دفعت هذه الخطوة إلى رفع دعوى قضائية من مالك الشركة ، ملكية التاج.