الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إلى الأشواط الإضافية.. إشبيلية يفرض التعادل على روما فى نهائى الدورى الأوروبى

إشبيلية - روما
إشبيلية - روما

فرض فريق إشبيلية التعادل على روما الإيطالي، بهدف لمثله، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

فريق روما كان المسيطر على أحداث الشوط الأول بأفضلية واضحة، وكاد ليوناردو سبانيزولا أن يسجل الهدف الأول للذئاب في الدقيقة 12، عندما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة تصدى لها ياسين بونو ببراعة.

استمرت محاولات الفريق الإيطالي، حتى جاءت الدقيقة 35، عندما مرر مانشيني الكرة لـ باولو ديبالا في الجهة اليسرى، ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد الكرة بيسراه في شباك بونو، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

لاعبو إشبيلية حاولوا بعد ذلك تعديل النتيجة، وكانوا قريبين للغاية من ذلك في الدقيقة السادسة بالوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بتسديدة صاروخية من الكرواتي إيفان راكيتيتش ، ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى روما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو إشبيلية محاولاتهم، واستطاعوا تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 بالنيران الصديقة، حيث أرسل خيسوس نافاس كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها جيانلوكا مانشيني محولًا إياها لمرماه بالخطأ.

لاعبو روما كثفوا محاولاتهم للتسجيل، وكادوا أن يسجلون بالفعل في الدقيقة 67، عندما نفذ بيليجريني ركلة حرة من الجهة اليمنى، لتصل الكرة إلى إبراهام الذي حاول إدخالها الشباك، لكن ياسين بونو تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 83، أسقط بيليجريني الكرة ببراعة أثناء تنفيذه ركلة حرة مباشرة، لتصل إلى البديل أندريه بيلوتي، لكن تسديدته مرت بحوار مرمى بونو.

بعد ذلك تملك لاعبو روما التعب، ليسطير الفريق الأندلسي، لكن شباك الفريقين ظلت بعيدة المنال عن المهاجمين، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، وتتجه المباراة للأشواط الإضافي.

روما ديبالا مانشيني اشبيلية الدوري الاوروبي

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