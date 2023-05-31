أشرف الشيحى: قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم سيحقق التكامل للمنظومة

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم الأسبق، إن قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم مهم للغاية، حيث سيكون هناك شمولية في تناول موضوعات التعليم بالبرلمان.

الوطني للتعليم

وأكد أشرف الشيحي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يجب الالتزام بالحدود العريضة عند تغيير استراتيجية التعليم في الدول، وهذا بالفعل ما يحدث الآن.

وأضاف أن أعضاء مجلس الوطني الأعلى للتعليم وزراء، فلابد وأن يرأس المجلس رئيس مجلس الوزراء، للتناقش في قضية التعليم بالاستعانة بالخبراء، للوصول إلى مخرجات قابلة للتنفيذ لتطوير التعليم في مصر، بما فيهم التعليم الفني والتعليم التكنولوجي.

التكامل بين الوزارات

وتابع: "مفيش ارتباط أو تنسيق كامل بين وزارتي التعليم، فما يُدرس ليس متكامل، بنطلع طالب من الثانوية غير مكتسب المهارات ولا يعرف شيء عن الالتزام بالفصول، وبعد الذهاب للجامعة نطلب منه يطلع الطالب ملم بالمعلومات، ورائد أعمال، وملتزم بالحضور، فالمهمة في التعليم الجامعية مختلفة عن مهام الثانوية العامة وهذا أمر خاطئ".