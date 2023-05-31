الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف الشيحى: قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم سيحقق التكامل للمنظومة

الدكتور أشرف الشيحي
الدكتور أشرف الشيحي

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم الأسبق، إن قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم مهم للغاية، حيث سيكون هناك شمولية في تناول موضوعات التعليم بالبرلمان.

الوطني للتعليم 

وأكد أشرف الشيحي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يجب الالتزام بالحدود العريضة عند تغيير استراتيجية التعليم في الدول، وهذا بالفعل ما يحدث الآن.

وأضاف أن أعضاء مجلس الوطني الأعلى للتعليم وزراء، فلابد وأن يرأس المجلس رئيس مجلس الوزراء، للتناقش في قضية التعليم بالاستعانة بالخبراء، للوصول إلى مخرجات قابلة للتنفيذ لتطوير التعليم في مصر، بما فيهم التعليم الفني والتعليم التكنولوجي. 

التكامل بين الوزارات 

وتابع: "مفيش ارتباط أو تنسيق كامل بين وزارتي التعليم، فما يُدرس ليس متكامل، بنطلع طالب من الثانوية غير مكتسب المهارات ولا يعرف شيء عن الالتزام بالفصول، وبعد الذهاب للجامعة نطلب منه يطلع الطالب ملم بالمعلومات، ورائد أعمال، وملتزم بالحضور، فالمهمة في التعليم الجامعية مختلفة عن مهام الثانوية العامة وهذا أمر خاطئ".

الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم الأسبق الوطني للتعليم الحياة اليوم الحياة

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

السجن 3 سنوات لتاجر سيارات استولى على مبالغ أجنبية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة