الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 11 شخصًا فى انقلاب "ميكروباص" ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 11 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية ميدوم بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الواسطى شمال بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية ميدوم بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الواسطى، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين سيد صلاح عبود، 27 سنة، مصاباً بكسر بالضلوع، ومصاب مجهول الاسم والهوية، 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعى بفروة الرأس 20 سم، ورمضان فتحى رمضان 35 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد رجب عبدالعظيم 43 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وعصام حسن فتحى، 33 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد صابر فرج 30 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج مع كدمات بالعمود الفقري.

كما أصيب محمد أحمد فتحي، 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر، وجروح وسحجات بالجسم، ومحمود رمضان معوض 24 سنة، مصاباً بكدمات وجروح بالعمود الفقري، وأحمد نظيم محمد 43 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأشرف عبدالنبي رمضان 26 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات بالجانب الأيمن، وعصام سيد محمد 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر وجميعهم مقيمين بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

الإسعاف المصرية الطريق الصحراوي الغربي أمن بني سويف الواسطى المركزي ببنى سويف بمحافظة الجيزة

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