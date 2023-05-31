"الممتاز ب".. بلدية المحلة ينفرد بقمة المجموعة الثالثة وطنطا يهزم أبوقير بالثلاثة

انفرد فريق بلدية المحلة بصدارة المجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني " الممتاز ب" بعد انتهاء المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثامن والعشرين بعد فوزه على المجد السكندري بهدف سجله وحيد محسن من ركلة جزاء في المباراة التي أدارها الحكم الدولي إبراهيم نور الدين ليرتفع رصيد البلدية إلى 52 نقطة ويتوقف رصيد المجد عند 25 نقطة.

وحقق طنطا فوزا كبيرا على أبوقير للأسمدة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم الدولي محمد عادل ليرتفع رصيد طنطا إلى 51 نقطة ويتوقف رصيد أبو قير للأسمدة عند 50 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم طنطا بهدف سجله ميدو جمال وفي الشوط الثاني سجل كريم أسامة الهدفين الثاني والثالث .

وفاز بروكسي على الجمهورية شبين بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمود عاشورليرتفع رصيد بروكسي إلى 44 نقطة ويتوقف رصيد شبين عند 48 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم بروكسي بهدف سجله مصطفى حمادة بعد 16 ثانية من البداية وفي الشوط الثاني سجل بسام وليد الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفاز دكرنس على الحمام بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم طارق مجدي ليرتفع رصيد دكرنس إلى 49 نقطة ويتوقف رصيد الحمام عند 32 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم دكرنس بهدف سجله كريم أشرف في الدقيقة 15 وفي الشوط الثاني سجل معتز إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 59 .

وفاز كفر الشيخ على بايونيرز بهدف سجله عوض تهامي في الدقيقة 80 ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 44 نقطة ويتوقف رصيد بايونيرز عند 21 نقطة.

وفاز المنصورة على هلال مطروح بهدف سجله أحمد شاهين في الدقيقة 45ليرتفع رصيد المنصورة إلى 41 نقطة ويتوقف رصيد هلال مطروح عند 25 نقطة..

وتعادل سبورتنج مع الأوليمبي بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمود أبو السعود ليرتفع رصيد الأوليمبي إلى 36 نقطة ورصيد سبورتنج إلى 30 نقطة.

وحقق نبروه فوزا كبيرا على المصري بالسلوم بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم محمد الشناوي ليرتفع رصيد نبروه إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد المصري بالسلوم عند 12 نقطة..انتهى الشوط الأول بتقدم نبروه بهدفين سجلهما محمد صبحي وأحمد فايز وفي الشوط الثاني سجل محمد بيبو ومحمد عيد الهدفين الثالث والرابع .