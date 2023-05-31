"تمارا مدرسة موسيقى".. دينا الشربيني تكشف تفاصيل شخصيتها في "تاج"

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن دورها في فيلم تاج مع الفنان تامر حسني، والمنتظر مشاركته في موسم عيد الأضحى المقبل.

وقالت “دينا” في تصريحات لها، إنها تجسد شخضية “تمارا” وهي مدرسة موسيقى، وتمر بالعديد من المفاجآت في العمل.

وعن التعاون مع تامر حسني قالت:“جدع وشفته بعيني مبينامش وبيتعب جدا.. ومبسوطة لأني أول مرة بتعاون معاه وباذن الله الفيلم هيعجبكم جدا” .

ويعرض لـ دينا الشربيني بدور العرض السينمائي حاليًا، فيلم “يوم 13” وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداثه حول عز الدين، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

“يوم 13” بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.