يورو 2024: ديشامب يعلن قائمة فرنسا استعدادًا لـ جبل طارق واليونان

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مواجهتين أمام كل من جبل طارق واليونان في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وشهدت القائمة التي ضمت 23 لاعبًا، تواجد عدد من النجوم أصحاب الخبرات، على رأسهم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وأوليفيه جيرو، مهاجم ميلان، وثنائي ريال مدريد، أورليان تشاواميني، وإدواردو كامافينجا.

ويحل المنتخب الفرنسي ضيفًا على جبل طارق، يوم السادس عشر من يونيو المقبل، قبل أن يستضيف نظيره اليوناني، يوم التاسع عشر من نفس الشهر، على ملعب (سان دوني) بالعاصمة الفرنسية.

ويحتل منتخب «الديوك»، صدارة المجموعة الثانية لتصفيات يورو 2024، برصيد 6 نقاط، متفوقًا بثلاث نقاط، عن منتخبي اليونان وهولندا، صاحبا المركزين الثاني والثالث.

وجاءت قائمة المباراة لمباراتي جبل طارق واليونان على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام)، مايك مينان (ميلان)، بريس سامبا (لانس)

خط الدفاع: أكسل ديساسي (موناكو)، ويسلي فوفانا (تشيلسي)، ثيو هيرنانديز (ميلان)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جول كوندي (برشلونة)، فيرلاند ميندي (ريال مدريد)، بنجامين بافارد، دايوت أوبيكانو (بايرن ميونيخ)

في الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)، أوريلين تشواميني (ريال مدريد)، يوسف فوفانا (موناكو)، أدريان رابيو (يوفنتوس)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)

خط الهجوم: كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ)، عثمان ديمبيلي (برشلونة)، أوليفييه جيرو (ميلان)، كولو مواني (فرانكفورت)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، كريستوفر نكونكو (لايبزيج)، ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادباخ)