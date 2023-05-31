الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

حادث تصادم
حادث تصادم

استقبل مستشفى تلا المركزي جثمان شخص كان قد لقي مصرعه و أصيب 8 آخرين في حادث تصادم مروع بين ثلاثة تكاتك و سيارة على طريق طبلوها دائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بأربع سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى. 

و علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة تلا لموقع الحادث برئاسة رئيس المباحث بالانتقال و الذي تبين له تبين  مصرع ع، ا 50 عام، و إصابة كلا من ي ، م، ا 33 سنة، و، ا 30 عام، ب و، كما ااصيب  ق، ا 47 عام،" ن،ا  45 سنة" ،ا، ع 40 عام كما أصيب “أ، ي 16 عام،” ج ف 45 عام، "ش، م 42 سنة، وتنوعت الإصابات بين كسور و سجحات  وكدمات متفرقة بجميع أنحاء  الجسم، و على الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

و ترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا العميد مصطفى النشال يفيد بورود بلاغ من طوارئ مستشفى تلا المركزي يفيد بااستقبال جثمان متوفى و 8 مصابين  إصابات معظمها طفيفه و تقوم إدارة المستشفى بتقديم الرعاية الصحيه للمصابين و اتخاذ اللازم.

و ينتظر أهالي المتوفى معاينة الطب الشرعي الجثمان و استكمال التصاريح لدفن جثمان المتوفى بمقابر العائلة، حيث قام ظباط الشرطة باستجواب شهود العيان في الواقعة، وحرر ضباط مركز شرطة تلا محضر بالواقعة و تم التحفظ على المركبات أطراف الحادث و أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، و تتم متابعة المصابين من قبل مدرية الصحه للاطمئنان على حالتهم الصحية.

إجراءات القانونية اتخاذ كافة الإجراءات استجواب استقبال الإجراءات القانونية التحفظ التحقيقات التصاريح

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