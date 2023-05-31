الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق العريش

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر إنقلاب سيارة أثناء سيرها على مسار طريق العريش القنطرة بشمال سيناء.

وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء إخطار بانقلاب سياره ملاكى أثناء سيرها علي طريق" العريش - القنطرة شرق" بنطاق منطقة سبيكه شرق مدينة بئر العبد.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من : هدى أمين عبد المجيد، محمد حسين حسن، ابتسام ابراهيم محمود، علياء محمود ابراهيم، بإصابات وكسور متفرقة بالجسد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شمال سيناء سير انقلاب كسور

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