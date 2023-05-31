"التضخم" يرفع فواتير الكهرباء 5% في الولايات المتحدة

بعدا لتضخم

كشف التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، لصناعة الطاقة الكهربائية عن ارتفع متوسط ​​فاتورة الكهرباء الشهرية للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة بنسبة 13٪ من عام 2021 إلى عام 2022، حيث ارتفع من 121 دولارًا شهريًا إلى 137 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وذلك بعد تعديل التضخم - الذي وصل إلى 8٪ في عام 2022 ، وهو أعلى مستوى في 40 عامًا - زادت فواتير الكهرباء بنسبة 5٪. شهد العام الماضي أكبر زيادة سنوية في متوسط ​​الإنفاق السكني على الكهرباء منذ أن بدأنا في حسابه في عام 1984. وكانت الزيادة مدفوعة بمجموعة من درجات الحرارة القصوى، ما أدى إلى زيادة استهلاك الولايات المتحدة للكهرباء لكل من التدفئة والتبريد، وارتفاع تكاليف الوقود للطاقة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بالتجزئة.

وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن فواتير الكهرباء الشهرية لعملاء الكهرباء السكنية تستند على كمية الكهرباء المستهلكة وسعر الكهرباء بالتجزئة، وارتفع متوسط ​​استهلاك الكهرباء الشهري في الولايات المتحدة لكل عميل سكني من 886 كيلووات في الساعة في عام 2021 إلى 907 كيلووات في الساعة في عام 2022. وقد ساهم كل من الشتاء البارد والصيف الأكثر سخونة في زيادة 2٪ في متوسط ​​الاستهلاك الشهري للكهرباء لكل عميل سكني في عام 2022 لأن العملاء استخدموا المزيد من تدفئة المساحات خلال فصل الشتاء والمزيد من التكييف خلال فصل الصيف.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أنه على الرغم من أننا لا نجمع أسعار الكهرباء بالتجزئة بشكل مباشر، إلا أننا نجمع الإيرادات من مزودي الكهرباء التي تسمح لنا بتحديد الأسعار عن طريق القسمة على الاستهلاك، في عام 2022، كان متوسط ​​سعر الكهرباء للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة 15.12 سنتًا / كيلوواط ساعة، بزيادة قدرها 11٪ من 13.66 سنتًا / كيلوواط ساعة في عام 2021، بعد التعديل وفقًا للتضخم، ارتفعت أسعار الكهرباء السكنية في الولايات المتحدة بنسبة 2.5٪.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن هذا أدى ارتفاع تكاليف الوقود لمحطات الطاقة إلى زيادة أسعار الكهرباء بالتجزئة في المنازل ارتفعت تكلفة الوقود الأحفوري - الغاز الطبيعي والفحم والنفط - الذي تم تسليمه إلى محطات توليد الطاقة الأمريكية بنسبة 34٪، من 3.82 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) في عام 2021 إلى 5.13 دولارًا / مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2022 تم تمرير تكاليف الوقود المرتفعة إلى العملاء السكنيين وساهم في ارتفاع أسعار التجزئة للكهرباء.

ولفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلي أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، كان متوسط ​​فاتورة الكهرباء الشهرية في الولايات المتحدة 133 دولارًا، أو 5٪ أعلى من نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات من الطاقة الكهربائية الشهرية، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة بنسبة 13٪ في متوسط ​​سعر التجزئة للكهرباء السكنية في الولايات المتحدة، والتي قابلها جزئيًا انخفاض بنسبة 7٪ في متوسط ​​استهلاك الكهرباء الشهري لكل عميل سكني، نتوقع هذا الصيف أن تكون فواتير الكهرباء المنزلية العادية مماثلة لفواتير العام الماضي، حيث يدفع العملاء حوالي 2٪ أكثر في المتوسط. تنبع الزيادة الطفيفة في تكاليف الكهرباء المتوقعة لهذا الصيف من ارتفاع أسعار الكهرباء بالتجزئة ولكن مستويات الاستهلاك مماثلة للصيف الماضي.