الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس عامين مع الشغل لتاجر المخدرات بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالحبس لمدة عامين، مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه ؛ بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم بعضوية المستشارين وليد مهدي وأمير أحمد ذكي، وأمانه سر خالد إسماعيل.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية معلومات تفيد قيام عاطل بالاتجار فى المواد المخدره على نطاق واسع وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

تم ضبطه وبحوزته كمية من الهروين وقطعه حشيش زنتها 20جرام ، وسلاح ناري وطلقة لذات العيار للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

المستشار الحكم الشرقية محكمة جنايات الزقازيق

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