جامعة قناة السويس تكرم حاصدي جوائز "إبداع 11"

هنّأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين في مسابقة "إبداع" بدورتها الـ11، مشيرًا إلى أن كورال الجامعة وفريق الموسيقى قدموا حفلاً فنيًا رائعًا بختام "إبداع 11"، بقيادة الدكتور أحمد عبدالوهاب، وغناء جماعي بعنوان "قديم وجديد" أداء فريق جامعة "قناة السويس"، ما دفع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إلى الإشادة بفريق جامعة قناة السويس وتميزهم اللافت للنظر وأدائهم المُتناغم.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بقاعة مجلس الجامعة - بمشاركة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وخالد سويلم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وفي بداية المجلس، حرص الدكتور ناصر مندور، على تقديم التهنئة لأسرة كلية الآداب والعلوم الإنسانية لفوز الدكتور أسامة سليم الأستاذ بقسم اللغة العربية بجائزة خليفة التربوية "الأستاذ الجامعي المتميز" في الإبداع في تدريس اللغة العربية، كما واصل رئيس الجامعة الشكر لأسرة الراحل الدكتور عبدالرحيم الكردي، بعد فوز اسمه بجائزة الدولة التقديرية.

كما هنّأ الدكتور ناصر مندور، طلاب الفرقة الثانية بالبرنامج المتميز المستحضرات والأدوية البيطرية لفوزهم بالمركز الثاني للمبادرات المجتمعية (مبادرة همسة وصل) متُمنيًا للطلاب المزيد من حصد الجوائز والتوفيق في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأحاط الدكتور ناصر مندور، المجلس علمًا بآخر المستجدات التي تخص تنسيق الطلاب القادمين من أوكرانيا وروسيا والسودان؛ مؤكدًا التصريحات التي أدلى بها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي باستيعاب الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الذين تنطبق عليهم الشروط المُعلن عنها سابقًا ، وتوجيهاته بزيادة نسبة الـ10% المُحددة للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب هؤلاء الطلاب إلى 20% حتى يتمكن جميع الطلاب - الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط - من التحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

وعن مشروعات التخرج - أشاد الدكتور ناصر مندور بمشروع طلاب المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية الذي أشترك فى تتفيذه طلاب الفرقة الرابعة بالكامل من الثلاث أقسام -تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الميكاترونك- ميجا بروجيكت Mega Project، حيث قام الطلاب بتصميم سيارة كهربائية صديقة للبيئة، تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقبل البدء فى مناقشة جدول الأعمال- أعلن الدكتور ناصر مندور أن الجامعة ستستضيف الشهر القادم المجلس الأعلى للجامعات ، مشيراً إلى أنه على هامش اللقاء سيُعقد تحالف الجامعات بإقليم القناة وسيناء بمشاركة 13 جامعة حكومية وأهلية، والذي سيتم خلاله عقد بروتوكولات تعاون مشتركة بين الجامعات في مختلف المجالات.

ثم بدأت الجلسة رقم أربعمائة وأربعون فى مباشرة أعمالها، بالتصديق على الجلسة السابقة، تلى ذلك عرض الموضوعات المقدمة من قطاعات الجامعة وكلياتها.