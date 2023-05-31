"الصحة": 10 ملايين حالة وفاة عالميًا بحلول 2025 بسبب التدخين

قالت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، إن حوالي 8 ملايين وفاة تحدث في العالم سنويًا بسبب التدخين، لافتة إلى أن هذا العدد سيصل إلى حوالي ١٠ ملايين حالة وفاة بحلول عام ٢٠٢٥.

وأوضحت خلال اليوم العلمي الذى نظمته اليوم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في إطار اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين أن عدد المدخنين فى العالم يبلغ أكثر من مليار مدخن.

وأضافت أن استهلاك التبغ يُعد سادس عامل خطورة من بين الثمانية عوامل التى تهدد بالوفاة في العالم.

من جانبه، قال الدكتور وجدي قنديل، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن مرض الانسداد الرئوي المزمن هو ثالث سبب للوفاة في العالم، لافتًا إلى أنه تم إطلاق حملة صحة الرئة تحت شعار معاك للأفضل في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

من ناحيته قال الدكتور محمود حبيبى أستاذ الطب النفسي فى جامعة عين شمس أن التدخين يصنف على أنه مرض رسمى منذ ٤٣ عاما، لافتا إلى أن التدخين يتسبب فى وفاة ٨ ملايين شخص سنويا، منهم ٦٠٠ ألف لا يدخنون، بينما تسببت كورونا التى أرعبت العالم فى وفاة ٧ ملايين شخص.