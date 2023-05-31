التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.. هل تخرج الأمور عن السيطرة؟ (فيديو)

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا مصورًا بعنوان “كوريا الشمالية تخلق توترا شديدا في المنطقة ومخاوف من خروج الأمور عن السيطرة”.

ورصد التقرير، إعلان كوريا الشمالية عن فشل إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري إلى الفضاء، وذلك بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود مما أدى إلى سقوط القمر في البحر.

فيما أدانت كوريا الجنوبية إطلاق جارتها الشمالية قمر استطلاع باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وخلال اجتماع عاجل له، أعلن مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، مراقبته عن كثب لإمكانية إطلاق الرئيس الشمالي بيونج يانج قمرا صناعيا آخر.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو متزونو، أن الصاروخ اختفي بعد إطلاقه بحوالي 7 دقائق، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت تحذيرا للسكان بالاخلاء كإجراء وقائي.

وبدورها أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة استخدام كوريا الشمالية تكنولوجيا إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأوضح التقرير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أنه لم يتم إغلاق باب الدبلوماسية أمام “بيونج يانج” شرط توقفها عن إجراءتها الاستفزازية.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية كانت أبلغت خفر السواحل الياباني، عن خطط لإطلاق "قمر صناعي"، خلال الفترة من 31 مايو، و11 يونيو.