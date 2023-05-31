تعليم البحيرة تقرر قبول طلبات تظلمات نتائج الإعدادية بالإدارات التعليمية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه تيسيرا على طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين فى تقديم تظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ وتخفيفا عن كاهل أولياء أمورهم وتيسير أعباء ومشاق السفر والانتقال نظرا لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة.

وقرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2022/2023 داخل كل إدارة تعليمية "تقديم الطلبات باسم وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم لذلك" وسيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 6 / ٢٠٢٣ ولمدة 15 يوما وذلك طبقاً للمادة 34، 35 من القرار الوزارى 313 لسنة 2011 وتعديلاته مع العلم بأن قيمة التظلم للمادة الواحدة 35 خمسة وثلاثون جنيها فقط.

كما أوضح يوسف الديب وكيل الوزارة أن جلسة الاطلاع سوف تكون بالكنترول المركزى بمدينة دمنهور وفقا للميعاد الذى حددته الإدارة التعليمية.

واعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152.

كما ٱعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالباً وطالبة وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪ .

ومن جانبه أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، لافتاً إلى أنه سيتم قبول التظلمات اعتبارا من السبت 3 / 6 /2023 ولمدة 15 يوما بمقر الإدارات التعليمية.