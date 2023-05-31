الراحل الدكتور عبدالرحيم الكردي يفوز بجائزة الدولة التقديرية

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أسرة الراحل الدكتور عبدالرحيم الكردي أستاذ النقد والأدب العربى الحديث، لفوزه بجائزة الدولة التقديرية، كما هنأ أسرة جامعة القناة وكل منتسبيها بهذه الجائزة.

وذلك بعد إعلان الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي ضمت 10 مبدعين، في مجالات الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية و القانونية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ 69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

والتي جاء من أبرزها فوز اسم الراحل العالم الجليل الدكتور عبدالرحيم الكردي أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بجامعة قناة السويس بجائزة الدولة التقديرية في الآداب.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بحصول أحد علماء الجامعة الأجلاء على جائزة الدولة التقديرية، مشيدا بالدور العظيم الذي قام به العالم الجليل الراحل الدكتور عبدالرحيم الكردي سواء من الناحية العلمية فى مجال الأدب واللغة العربية أو الدور القيادي المتميز له من خلال المناصب القيادية التى تقلدها وأسسها داخل الجامعة، مشيرا إلى حرص الجامعة على النهوض بالبحث العلمي وذلك من خلال دعمها لجهود علمائها وباحثيها، لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم منشود على كافة الأصعدة.

ومن جانبه- أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على اهتمام الجامعة بربط مخرجات أبحاثها العلمية باحتياجات التنمية الشاملة للمجتمع من أجل رفع اسم الجامعة عاليا في كافة المحافل، بما يضمن تعزيز قدرتها التنافسية، وتقديم خدماتها لمجتمعها المحيط وتحقيق النهضة لمصر الغالية.



كما قدم نائب رئيس الجامعة التهنئة لأسرة الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية مؤكدا أن اسمه سيظل خالدا بيننا نفتخر به دائما أنه أحد علماء جامعتنا الحبيبة.



يشار إلى أن الدكتور عبد الرحيم محمد عبد الرحيم إبراهيم الكردي مواليد 15 مارس عام 1949 بمحافظة سوهاج، أستاذ متفرغ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة قناة السويس،

حصل على ليسانس اللغة العربية كلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا سنة 1974م دبلومتان في الدراسات العليا في الأدب العربي( سنتان ) بتقدير جيد جدا في كل منهما سنة 1976 وسنة 1977م.

ماجستير في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية بتقدير جيد جدا سنة 1980م، دكتوراه في النقد والأدب العربي الحديث من كلية اللغة العربية مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة سنة 1984م.

المناصب السابقة: رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية ، وكيل كلية التربية بالسويس، وكيل كلية التربية بالإسماعيلية ، عميد كلية التربية ببورسعيد ، عميد كلية التربية بالإسماعيلية ، العميد المؤسس لكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس، مدير معهد كونفشيوس، مدير مركز اللغة العربية والترجمة بجامعة قناة السويس، عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة.