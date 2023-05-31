"إكسترا نيوز" تستعرض مستهدفات "حياة كريمة" فى العام المالى الجديد

تحظى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باهتمام كبير، خاصة أنها غيرت وجّه الحياة في القرى والريف، كما تعتبر أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم المخصصات الـمالية ونطاق الشمول وأعداد المستفيدين وتكامل الأبعاد التنموية اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" مستهدفات "حياة كريمة" بالعام المالي الجديد، وجاءت على النحو التالى:

- ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه.

- إنشاء 167 محطة معالجة و21.3 ألف كم شبكات صرف صحي.

- توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية.

- تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولى والثانية بطول 6330 كم، 608 كباري ري.

- توصيل الإنترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية.

- تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريقًا رئيسيًا.

- رصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية.

- إنشاء 332 مجمعًا حكوميًا، 324 منشأة تضامن.