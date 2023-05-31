الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يبحث مع "تيتان" العالمية إقامة مشروعات طاقة شمسية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفداً من شركة تيتان مصر للأسمنت التابعة لمجموعة تيتان العالمية اليونانية.

وضم الوفد مارسيل كوبز، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وكريستوس باناجو بولوس المدير الإقليمي، بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، وتوني عثمان مدير العلاقات الحكومية  بالمجموعة.

وناقش المحافظ مع ممثلى المجموعة، إقامة بعض المشروعات الاستثمارية والصناعية في مجال الطاقة الشمسية المتجددة ومشروعات تخزين ثاني أكسيد الكربون في صهاريج تفريغ البترول، والتي تتماشى مع توجيهات الدولة نحو التوسع في تنويع مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة.

ورحب محافظ بني سويف بأي مقترحات لمشروعات استثمارية، تدعم استراتيجية بني سويف التنموية التي تشمل النهوض بــ6 قطاعات اقتصادية رئيسية أساسية من أبرزها قطاع الصناعة والاستثمار.

كما تناول اللقاء عرض موجز عن مجمل أنشطة ومجالات عمل مجموعة تيتان، والتي تمتلك بشكل  مباشر العديد من المشروعات في عدة دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ولديها في مصر مجموعة شركات تشمل(الأسكندرية لأسمنت بورتلاند وتيتان للخرسانة والركام مصر وشركة الطاقة البديلة الخضراء "بجانب أسمنت بني سويف بحجم استثمارات تقترب من 15  مليار جنيهاً، تعمل في مجال إنتاج  الأسمنت بمختلف أنواعه، وتوفر آلاف من فرص العمل، بجانب مساهماتها المتميزة في مجال العمل الأهلي تفعيلاُ لمسؤوليتها المجتمعية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطاقة المتجددة بني سويف بورتلاند طاقة الشمسية مشروعات الاستثمارية

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