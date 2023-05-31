شاب يهتك عرض فتاة فى مايو: جامعتها برضاها فى وجود والدتها

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الثلاثاء، القبض على شاب هتك عرض مراهقة وتسبب في حملها بمدينة 15 مايو.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو من موظف يدعى "و"، مفاده اكتشافه حمل ابنته "ش"، وعمرها 16 سنة، واتهم صديقها ويدعى "السيد محمد"، 25 سنة، عامل، ومقيم بمنشية جمال عبد الناصر بحلوان، بالتسبب في حملها وهتك عرضها.

وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه مارس العلاقة المحرمة مع الفتاة بمحض إرادتها داخل منزلها أكثر من مرة في حضور والدتها، مستغلاً وجود والدها في العمل وتغيبه لأسابيع عن المنزل.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2506 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.