ضبط 7 قضايا مخدرات فى دمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة "دمياط – كفر البطيخ – فارسكور - كفر سعد" وأقسام شرطة "أول دمياط - رأس البر - السرو".

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,250 كيلوجرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلوجراما- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلوجرامات– كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات النارية بحوزة 10 متهمين لـ8 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.