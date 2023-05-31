الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاجأة.. مرتضى منصور يستغنى عن أحمد الأحمر ونجوم اليد بالزمالك

كرة يد الزمالك
كرة يد الزمالك

أعلن مرتضى منصور، خلال الساعات الماضية، عن مفاجأة بشأن الفريق الأول لكره اليد بالزمالك، وجاء ذلك بعد تقديم اللاعبين شكوى ضد النادي؛ بسبب المستحقات المتأخرة.

وقال «منصور»: "لاعبو  الفريق الأول لكرة كرة اليد تقدموا بشكوى ضد النادي وطالبوا بفسخ عقودهم، لذلك لا مكان لهم داخل النادي".

وتعجب:"الجمهور يهتف ضدي في المدرجات لأنني تحدثت عن لاعب كرة يد أحمد الأحمر، أنه لم يعط رئيس النادي حقه، وذهب ليشتكي من أجل إيقاف القيد والأضرار بالنادي".
وكان لاعبو فريق رجال يد الزمالك قد تقدموا بشكوى جماعية ضد النادي؛ بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة عن موسمي 2019 - 2020 و2022 - 2023.

وطالب لاعبو الزمالك بالحصول على المستحقات المتأخرة عن موسم 2019 - 2020، بالإضافة لمستحقات ومكافآت موسم 2022 - 2023، بما فيها مكافأة التتويج بلقب كأس الكئوس الأخيرة.

من جهته، رد الاتحاد لكرة اليد بمخاطبة نادي الزمالك بضرورة حل الأمر وسداد مستحقات اللاعبين، بعدما تم إخطار النادي بذلك في أربعة خطابات سابقة آخرها في فبراير الماضي.

وجاءت طلبات لاعبي الزمالك بالحصول على مؤخر عقد موسم 2019 - 2020، والمستحقات المالية الخاصة بأشهر مارس وأبريل ومايو في نفس الموسم.

أما الموسم الحالي فطالب لاعبو الزمالك بالحصول على 25%، من مقدم التعاقد ومستحقات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضي، بالإضافة إلى 25% من مؤخر التعاقد ومكافآتي السوبر المصري وكأس الكئوس.

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