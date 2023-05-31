الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب مواصلة دعم أوكرانيا مهما بلغ الأمر

دير لاين
دير لاين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أنه يجب التوصل لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا يحترم القوانين الدولية وحق الشعب الأوكراني.

وأضافت دير لاين أن الدول الأوروبية ستواصل تدريب القوات الأوكرانية على الأسلحة الحديثة، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "سنعمل على إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى"، مشددة على أنه يجب مواصلة دعم أوكرانيا مهما بلغ الأمر.

السلطات الروسية تدين موقف الغرب من هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف موسكو

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت السلطات الروسية، موقف الدول الغربية من هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف العاصمة موسكو.

واستنكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، موقف الغرب من الهجمات التي موسكو.

جاءت تصريحات زاخاروفا ردًا على فعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هجوم المسيرات على موسكو، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية "هجمات المسيرات على موسكو دنيئة، فهم يعلقون فقط على ما يريدون التعليق عليه".

وأضافت زاخاروفا لا توجد كلمة أخرى ولا تعريف آخر غير ذلك، يرون ويعلقون فقط على ما هو مفيد لهم.

كما أدرجت روسيا، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، وفقًا لبيانات قائمة المطلوبين بوزارة الداخلية الروسية المنشورة الثلاثاء.

وتشير بيانات الداخلية الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن زالوجني مدرج ضمن قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، بموجب الجزء 1 من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي، دون تحديد طبيعة التهمة الجنائية الموجهة له.

فيما قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إيجور جوفكفا، إن بلاده ستكون مستعدة للتفاوض مع روسيا فقط بشروطها الخاصة، وزمن الوسطاء ومقترحاتهم للأزمة الأوكرانية قد انتهى.

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