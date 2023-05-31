"القوى العاملة": 3687 فرصة عمل فى 12 محافظة

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيو 2023.

ووجّه وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، جميع المديريات بمتابعة هذه الوظائف لحين استلامها من راغبي العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، وأن تتضمن بنودًا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل".

وذكرت الوزارة- في بيانٍ اليوم- أن هذه الوظائف متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، أسيوط، دمياط، الغربية، الدقهلية، الفيوم، السويس، القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، سوهاج وجنوب سيناء، في التخصصات الآتية: مهندسو ميكانيكا وإنتاج وكهرباء واتصالات، ومياكترونيكس، ومحاسبون، ومندوبو مبيعات، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبو توصيل، وإخصائيون اجتماعيون، ومدرسون بجميع التخصصات، وإخصائيو تسويق وتمويل، وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفو رياض أطفال، وكل التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيون، وسائقون، وعمال نظافة، وعمال زراعيون وتخصصات أخرى.

ونوهت الوزارة بأن هناك مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.

وكان وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر هذه الفرص.