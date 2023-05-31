حزب حماة وطن: التعليم هو أساس بناء الإنسان للتحول المجتمعي والنمو الاقتصادي

يعقد الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمُحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبها، أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، أمينة التعليم بحزب حماة وطن، خلال لقائها بالقناة الأولى، على هامش جلسات الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، إن التعليم هو أساس بناء الإنسان للتحول المجتمعي والنمو الاقتصادي.

وطالبت “الهريدي” بضرورة ربط جميع مراحل التعليم ببعضها البعض، لسد الفجوة بين مرحلة والأخرى، ثم نقسمهم بعد ذلك إلى التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي، وما بعده، مضيفة أن رؤية حزب حماة وطن ليست خاصة بتطوير التعليم؛ ولكن بتحويله، بمعنى تحويل التعليم مبنى على مجموع الطالب وهو الذي يحدد مستقبله، وبالتالي مستقبل الدولة إلى تعليم يرتبط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، كما يعتبر التعليم ما قبل الجامعي هو البذرة أو النواة للتعليم الجامعي.

كما طالبت أمينة التعليم بحزب حما وطن، بضرورة وضع مناهج تنمي مهارات الطالب سواء الفكرية، أو الجسدية، والقدرة على التفكير، والتحليل، واتخاذ القرار، التي تؤهله بعد ذلك للالتحاق بسوق العمل، مبينة أن آلية تنفيذ هذه الرؤية هو دراسة سوق العمل جيدا، ومعرفة طبيعة مكوناته، مؤكدة أن هناك اقتصاديات مختلفة في سوق العمل، يجب أن يتم وضع مناهج لهما كي تتطابق مع نفس سماتهم.

وكانت دعت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على منصة التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، المواطنين للمشاركة في مناقشة حول مشروع القانون وتبادل الآراء حول بنوده المختلفة عبر استبيان قامت بنشره، وذلك تمهيدًا للجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون، لافتا إلى أهمية قضية التعليم والتي تمس كل بيت مصري.