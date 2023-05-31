متوفي و36 مصابا.. التفاصيل الكاملة لحريق مبنى 15 مايو

في الواحدة من ظهر الإثنين الماضي، نشب حريق ضخم، فى مبنى مكون من 7 طوابق بمدينة 15 مايو، وهرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لإخماده.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى مكون من 7 طوابق بمدينة 15 مايو.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ10 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتم فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل ويكافح رجال الإطفاء لإخماده.

إنقاذ المواطنين باستخدام السلالم الهيدروليكية

وقامت قوات الإنقاذ البري، باستخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ الموظفين المحاصرين فى الحريق، ونجح رجال الإنقاذ في إنزال مجموعة كبيرة من العالقين بداخل المبنى والمبنى المجاور له، فيما ارتفع عدد المصابين لـ23، أغلبهم حالات اختناق.

محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص مبنى جهاز 15 مايو

كما أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على أعمال إطفاء الحريق الذي نشب بمبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز ١٥ مايو.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

النيابة تعلن في بيان تفاصيل التحقيقات بالحريق

كشفت النيابة في بيان رسمي لها أمس، تفاصيل الواقعة، أنها تلقت إخطارًا مساء الإثنين، باندلاع النيران بمبنى الخدمات الخاص بمحافظة القاهرة في مدينة 15 مايو، وإصابة 36 شخصًا من جراء الحريق، ووفاة سيدة منهم، فباشرت النيابة تحقيقاتها على الفور.

واستهلتها بالانتقال لسؤال المصابين بالمستشفى، ومناظرة جثمان المتوفاة، ومطالعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة ومعاينته، فتبين أن المبنى يحوي عددًا من المديريات التابعة للمحافظة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، وأن به آثار احتراق ورمادًا بواجهة المبنى وداخله، وتهشمًا بالزجاج.

وسألت النيابة العامة 17 مصابًا و9 شهود، فتبين من أقوالهم إنه أثناء تواجد العاملين بالمبنى لمباشرة أعمالهم اشتموا رائحة دخان شديد، وأبصروا اندلاع الحريق به، فحاولوا الفرار والخروج منه باستخدام درج السلم أو قفزًا من النوافذ، بينما أصيب البعض باختناق واحتجزتهم النيران في الداخل، وأغشي عليهم حتى تمت نجدتهم ونقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، كما تبين إصابتهم باختناقات وتحسن حالاتهم الصحية، عدا سيدتين أصيبتا بحروق خطيرة، وتوفيت إحداهما اليوم إثر ذلك.