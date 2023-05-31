فريق الوكالة الأمريكية يتفقد أكبر معمل في الصعيد بشركة "مياه أسيوط"

تفقد المهندس على عبد الرحمن الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونادر مكرم وأحمد القوصي بالإدارة المالية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسؤولين بالشركة لمتابعة آخر المستجدات بالمعمل المركزي عقب الانتهاء من التدريبات لفريق العمل بالمعمل للتشغيل بشكل فعلي، للمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية وزيادة فاعليتها نحو تحقيق الهدف المنشود والتي تعمل لخدمة المواطن في الأخير.

وصرح رئيس مياه أسيوط بأن التدريبات بالمعمل المركزي تهدف لإعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع الأجهزة وإجراء كافة التحاليل المعملية وفقا للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب؛ وهو الكائن بمحطة مياه الهلالي الرئيسية بمنطقة شرق بمدينة أسيوط والأول من نوعه على مستوى محافظات الصعيد والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعنى بخدمة المنطقة بالكامل.

وأوضح أن هذا المعمل تم العمل على تجهيزه بالإنشاءات والتجهيزات الفنية مشتملا على (4) معامل رئيسية (معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية، المعمل الميكروبيولوجي) لتقديم أفضل خدمة متميزة للمواطن.

IMG-20230531-WA0009

IMG-20230531-WA0010

IMG-20230531-WA0011

IMG-20230531-WA0012

IMG-20230531-WA0013

IMG-20230531-WA0015

IMG-20230531-WA0017

IMG-20230531-WA0014

IMG-20230531-WA0016