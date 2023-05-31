نيفين عبيد: لا بد من وضع آليات للحد من الزيادة السكانية

قالت نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن ملف القضية السكانية من أبرز الملفات التي لا بد من العمل على محورين أساسيين لحلها، وهما ضرورة وضع الآليات اللازمة للحد من الزيادة السكانية والسير في طريق تنظيم الأسرة والنسل.

وأضافت عبيد، لـ"الدستور"، أن هناك مسارًا ثانيًا لم يلق اهتمامًا حتى الآن، وهو بلورة الآثار السلبية الناجمة عن الزيادة السكانية أو الانفجار في مفهومه المعروف، في وضع آليات لاستثمار تلك الزيادة.

وأضافت أن خريطة توزيع السكان تعد أهم ركن من أركان حل الأزمة السكانية، وعلى سبيل المثال هناك دول عدة قادرة على الاستفادة من القوى البشرية التي تمتلكها، الأمر الذي يجب النظر إليه والاطلاع على تلك التجارب من أجل تطبيقها في مصر، في ظل المشروعات التنموية القومية التي تنتهجها الدولة، والتي تتطلب بكل تأكيد اليد البشرية لإدارتها والعمل فيها، ومن ثم لن تصبح للزيادة السكانية أي أضرار على الدولة، إذا تم استغلالها استغلالًا صحيحًا لا يمثل عبئًا على الدولة ومواردها.