موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن عمليات تصحيح امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022 - 2023، لطلاب الشهادة الإعدادية، تجري على قدم وساق، فى جميع الإدارات.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه يتم حاليًا مراجعة وجمع ورصد الدرجات، كل دقه، حتى لا يضر طالب، كما تم التشديد على مراجعة رصد درجات المادة الواحدة من أكثر من مدرس.

ولفت إلى أنه فور الانتهاء من النتيجة، سيتم اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشيرًا إلى أنه أنه فور اعتماد النتيجة، سيتم اعلانها للطلاب عبر الرابط الالكتروني الرسمي للمديرية.

وتوقع المصدر، الانتهاء من تصحيح امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022 - 2023، لطلاب الشهادة الإعدادية، خلال ساعات.

ويمكن للطلاب والطالبات الدخول عبر الرابط التالي للحصول على النتيجة برقم الجلوس، فور اعتمادها من المحافظ:

http://giza.gov.eg/Default.aspx.