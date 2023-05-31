الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الدبلومات الفنية يواصلون الامتحانات التحريرية

طلاب
طلاب

يؤدي 760 ألف طالب وطالبة خامس أيام امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) التحريرية، للعام الدراسي الجاري 2022 - 2023، بالإضافة إلى 1788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في 2550 لجنة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس 8/6/2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة 16/6/2023.

وبدأت الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي)، أمس الأول السبت، وفق الجدول المعتمد، وذلك في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وصرّح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

الامتحانات التحريرية 2022 2023 الامتحانات العملية والمعملية الإمتحانات العملية التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى التربية والتعليم التكنولوجيا التطبيقية التربية الدينية

الأكثر قراءة

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

موقع كندى يدعو إلى زيارة أحد أقدم المواقع الأثرية بأسوان: تاريخ مصر ساحر

تقرير: الحضارة المصرية من بين الأقدم في العالم ونهر النيل أحد أهم مظاهرها

مقتل أم على يد ابنها فى الشرقية

وزير التنمية المحلية: ندعم الاستثمار بالمحافظات استجابة لتوجه الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)