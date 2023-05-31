الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الممتاز ب".. طنطا يستضيف أبوقير للأسمدة في مباراة القمة بالمجموعة الثالثة

فريق طنطا
فريق طنطا

يستضيف طنطا فريق أبوقير للأسمدة في الخامسة عصر اليوم بملعب طنطا في مباراة القمة في الأسبوع الثامن والعشرين للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني "الممتاز ب".

المباراة مصيرية للفريقين خاصة لفريق طنطا الذي يرفع شعار لا بديل عن الفوز للاستمرار في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز في حين يسعى أبوقير للأسمدة لتأكيد انفراده بقمة المجموعة.

فريق طنطا بقيادة عمرو أنور يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 13 انتصارا و9 تعادلات و5 هزائم وسجل 33 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وجمع 11 نقطة من آخر 6 مباريات بالفوز على دكرنس وبروكسي والأوليمبي والتعادل مع كفر الشيخ وسبورتنج ونال هزيمة مفاجئة أمام بايونيرز في الجولة الماضية ويسعى أبناء السيد البدوى لاستغلال عاملى الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والوصول لقمة المجموعة إذا تعثر بلدية المحلة أمام المجد السكندري في المباراة التي ستقام بالإسكندرية.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عبد الرؤوف محمد " زيكو " ومحمد جمال " ميدو " وأحمد سعيد زكي وإسلام فؤاد وأحمد حسني وساهر عبد المنعم ومحمد حسام الشرخة وكريم أسامة وشريف مجدي وهبة وعبد الرحمن الدح ومحروس إبراهيم " بومبا " ومحمد فوزي تريكة ومحمد عاطف وأسامة النجار وحسون محمد ومصطفى الكومي وشهاب فتحي والقطاب عبد الله وأحمد علي ونانا أنتوي مانو .

على الجانب الأخر يتصدر أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين جدول المجموعة الثالثة برصيد 50 نقطة من 14 انتصارا و8 تعادلات و5 هزائم وسجل 39 هدفا ودخل مرماه 28 هدفا وحقق الفوز في آخر 6 مباريات على المصري بالسلوم والجمهورية شبين ونبروه والمجد السكندري وهلال مطروح ودكرنس ويسعى للفوز السابع على التوالي والوصول للنقطة 53 وتأكيد انفراده بقمة المجموعة.

دوري القسم الثاني طنطا ريق أبوقير للأسمدة و أنور أيمن المزين

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